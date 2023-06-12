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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم 5 منازل في النقب المحتل

أرشيفية
أرشيفية

هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحماية قوات من شرطة الاحتلال والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الاثنين، 5 مساكن لعائلة الغول، في ضواحي قرية عرعرة في النقب داخل أراضي عام 48، وشردت سكانها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن أوامر الهدم جاءت كخطوة أخرى من خطوات حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضمن مخططات تضييق الخناق على المواطنين العرب في منطقة النقب، وتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم، دون أن تعرض الحكومة أية حلول، إضافة إلى شح الميزانيات وعدم توفرها لإنشاء مشاريع من أجل تعزيز البلدات العربية في النقب.

من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشلة، في بيان، إن هذا الهدم وحشي على أقل تعبير وأن هذه الحكومة تتعامل مع العربي كعدو، وليس غريبا أن تهدم بيوت مواطنين آمنين في منازلهم، دون الأخذ بعين الاعتبار الأطفال وكبار السن والمرضى.

وأشار إلى أن أي حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تبقي مواطنيها يلتحفون السماء، هذه جريمة بكل الأعراف الإنسانية، من مركبات حكومية انعدمت فيها الإنسانية.

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