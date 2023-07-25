عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة: الإدارية العليا لا تتدخل للحكم مرة ثانية إلا بثبوت خطأ القرار الأول

صدى البلد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه إذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمداً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن، أي لا يجب الطعن عليه مرة أخرى.

فرقابة المحكمة الإدارية العليا، لا تعنى أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة فى الدعوى إثباتًا ونفياً، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب، بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن منه إيجاباً أو سلباً غير مستمد من واقعات الدعوى.

 

فمن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه ، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.

 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 29208 لسنة 66 ق. ع .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر حركة تنقلات الشرطة 2023 | تفاصيل

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

عاجل | نتيجة الثانوية العامة ستعلن في هذا الموعد ومفاجأة للطلاب

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

حركة تنقلات الداخلية.. أبوعمرة للأمن العام ومفيد للتفتيش وحسين للشئون الإدارية

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

سعر أغلى سيارات BMW الجديدة في مصر.. صور

رامي رضوان تعليقا على أزمة حسين الشحات: بلاش ننفخ في النار

التطور التاريخي للحجاب في مصر .. د.علي جمعة يوضح

بتاخد الفوائد مقدم.. رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل الشهادات الدولارية المطروحة

ازدراء المجلس.. إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد مارك زوكربيرج

القضاء البلجيكي يدين صلاح عبد السلام بالقتل في اعتداءات بروكسل 2016

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر ظهور هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض اليرقان.. اعرف أعراضه

حمادة هلال وشيماء سيف وميرفت أمين في عزاء والد مي كساب |صور

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان روبي الأخضر في كليب يا ليالي

على البحر.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ