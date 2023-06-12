وكيل تعليم مطروح يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

ترأس عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في يومها الأول وذلك للمتابعة الفورية والمستمرة لمسار العملية الامتحانية.



حيث أدى 2662 طالبا الامتحان في مادة التربية الدينية فترة أولى لمدة ساعة ونصف ومادة التربية الوطنية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف في 13 لجنة امتحانية بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وممثل المستشار العسكري وممثل مديرية أمن مطروح وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.



وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقا متواصلا بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية برئاسة جاتو لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات مشددا على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة الامتحان ومواجهة أي محاولات الغش وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية.



وأوضح وكيل الوزارة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب مضيفا أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.