عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة: سبب تأديب الموظف بوجه عام إتيانه عملا محرما

صدى البلد


 


أكدت محكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، إذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الامتناع بأن مسلك الموظف مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في الإتيان بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها .

وأضافت المحكمة ، ولا تتدخل جهة الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقيق ، مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

ترشيحاتنا

مخاوف في أمريكا من أزمة غذاء عالمية بعد تصريحات بوتين

أبو العينين في كلمته بالحوار الوطني: مصر مؤهلة لعمل عظيم.. ونحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وقوانين لجذب جيل جديد من الاستثمار

الأعظم في تاريخ الصاعقة| سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مصر مؤهلة لعمل عظيم.. أبرز تصريحات النائب محمد أبو العينين بالحوار الوطني|فيديو

الرئيس الإيراني يعلن استعداد طهران للانضمام إلى تحالف بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول اللحوم الحمراء.. تؤدي للغيبوبة

حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

خبراء يفجرون مفاجأة غير متوقعة..لماذا دفن الملك توت عنخ آمون مع 150 عصا

فيديو

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

خناقة ثلاثي الأهلي في ليلة التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. أين الحقيقة؟ «فيديوجراف»

الغزالة رايقة.. ما سر احتفال لاعبي الأهلي بأغنية سطلانة؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ