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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة في نزلة السمان

صدى البلد

 

 

تنظر الدائرة التاسعة في محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم  محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان .

وكشفت أوراق القضية التي حملت رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة، المقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين بخطف المجني عليه أحمد عبد المنعم، صاحب مزرعة خيول كرها عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء.

عقوبة الخطف
وقال المحامي محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 289 من قانون العقوبات، تنص على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».

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