الجامعة العربية: الإعلام شكل عاملا أساسيا في تنويع الأسواق السياحية

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن الإعلام شكل عاملا أساسيًا في تنويع الأسواق السياحية بعدما كانت بلدان غربية قليلة تحتكر الحركة السياحية خلال خمسينيات القرن الماضي؛ حيث كان عدد السياح لا يتجاوز 50 مليون سائح، فيما يناهز عددهم الآن 1.5 مليار سائح في 2030.

وقال خطابي - في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى "دور الإعلام في تطوير السياحة العربية البيئية" بتونس اليوم /الاثنين/ ووزعتها الجامعة العربية - "إنه من المؤسف أن تكون المنطقة العربية التي تقدر مساحتها ب 14 مليون كلم مربع وتضم حوالي 400 مليون نسمة غير مسايرة لدينامية الحركة السياحية في العالم، وما زالت مصنفة ضمن أقل المناطق جذبا للسياح بما لا يتجاوز 6,2 في المائة من إجمالي السوق السياحية الدولية".

وأوضح خطابي أن السياحة البينية العربية تظل متواضعة لاعتبارات متعددة ترتبط بهشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في بعض البلدان العربية، واستمرار العوائق التي تحول دون حرية تنقل الأشخاص، فضلا عن الانعكاسات ذات الصلة بجائحة كوفيد 19 والحرب الروسية -الأوكرانية.

وقال إن التطوير المنشود للسياحة البينية العربية يبقى رهينا بوضع استراتيجيات طموحة وتنافسية تأخذ بالاعتبار أولوية القطاع السياحي بارتباط عضوي مع متطلبات التنمية المستدامة وتخصيص أسعار محفزة تراعي القوة الشرائية للمواطن العربي، وتجويد الخدمات الفندقية، ويبقى من الضروري العمل على إطلاق حملات تسويقية ناجعة للارتقاء بهذا المنتج السياحي، وذلك بمشاركة جميع الأطراف من حكومات ومهنيين وجمعيات المجتمع المدني ووكالات السفر ووسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذا الملتقى يعد فرصة جماعية لتكريس الدور المؤثر لوسائل الإعلام في إنجاح المبادرات الداعمة للنهوض بالسياحة البينية التي من شأنها الدفع بحركية الاستثمارات وتنمية الصناعة السياحية وخلق فرص الشغل، وتعزيز النسيج الإنتاجي والدفع بمخططات الاستدامة.

م و س/س.ع

/أ ش أ/