في عمر الظهور.. القصة الكاملة لمقتل الأشقاء الثلاثة بسوهاج

بسبب خلافات شبابية، أنهى شاب حياة 3 أشقاء من أبناء عمه في عمر الظهور رميا بالرصاص وفر هاربا تاركهم خلفه جثث هامدة .

القصة الكاملة

في قرية أولاد سالم بحرى دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، تدور أحداث المأساة التى تحولت إلى مذبحة قتل على إثرها سقط 3 شباب في عمر الظهور أكبرهم يدعى مصطفى إدريس- 22 سنة والثانى محمود إدريس 19 سنة والثالث عمر إدريس 17 عامل ، على يد ابن عمومتهم بسب خلافات فيما بينهم .

حيث قام المتهم ابن عمهم بإطلاق الرصاص عليهم وفر هاربا.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة مفاده انتهاء حياة 3 شباب أشقاء رميًا بالرصاص، على يدي نجل عمومتهم، بقرية أولاد سالم بحري دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُر المحضر اللازم بالواقعة؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بالتحري حول الواقعة وسرعة استخراج تقرير الطب الشرعي، وسرعة ضبط المتهم.