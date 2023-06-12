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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طائرة استطلاع صينية تراقب تدريبا بحريا لأمريكا وفرنسا وكندا واليابان

الصين
الصين

ذكرت تقارير صحفية الصينية، إن بكين قد نشرت طائرة استطلاع فوق مياه المحيط الهادي شرقي تايوان، الأسبوع الماضي، لمراقبة وجمع معلومات استخباراتية عن تدريب شاركت فيه قوات بحرية للولايات المتحدة واليابان وفرنسا وكندا.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، أمس الأحد، عن محللين قولهم، إن نسخة معدلة من طائرة الشحن واي-9 مزودة بمعدات لجمع المعلومات الاستخبارية قامت على الأرجح بمراقبة وجمع معلومات عن التدريب وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

ونقلت جلوبال تايمز عن مركز أبحاث يتخذ من بكين مقرًا القول إن حاملتي طائرات أمريكيتين هما يو.إس.إس نيميتز ويو.إس.إس رونالد ريجان كانتا تعملان حول جزر ريوكيو ذات الأهمية الجيوسياسية في بحر الفلبين، منذ الخميس الماضي.

وتفصل الجزر بحر الصين الشرقي عن بحر الفلبين، وتقع في غرب المحيط الهادي بين اليابان وتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان ، إن الولايات المتحدة بدأت الجمعة الماضي، التدريب في بحر الفلبين مع مجموعتين من حاملات الطائرات تعملان بشكل مشترك لأول مرة منذ يونيو 2020.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، عن رصد نسخة معدلة للاستطلاع من طائرة واي-9 في المحيط الهادي، الخميس الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة اليابانية، اليوم الإثنين، إن الوزارة تجري تحليلًا لقطعة من المعدات المرفقة بالهيكل السفلي للطائرة واي-9 لم يسبق رؤيتها من قبل.

زادت المواجهات العسكرية

وزادت المواجهات العسكرية بين الصين من ناحية وبين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى في غرب المحيط الهادي في السنوات القليلة الماضية، إذ تزايد نشاط الصين بهدف إظهار السيطرة في بحري الصين الشرقي والجنوبي وكذلك حول تايوان.

معلومات استخباراتية مياه المحيط الهادي بحر الصين بحر الفلبين اليابان

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