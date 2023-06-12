اشتري احتياجاتك| البيض بـ 106 جنيهات.. الدواجن 68.. والذهب عيار 18 يسجل 1,997

الطماطم تسجل 3.75 جنيه في سوق العبور

الدواجن البيضاء تصل إلى 68 جنيها للكيلو



كرتونة البيض الأبيض بـ 106 جنيهات



جرام الذهب عيار 18 يسجل 1,997 جنيها للشراء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين 12-6-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



أسعار الخضراوات اليوم



ووصل سعر الطماطم إلى 3.75 جنيها للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 13 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 12 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 14 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 7.5 جنيها للكيلو، والرومي بـ 8 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 7.5 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان 13 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 6.5 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 10 جنيهات، والبامية 25 جنيهًا، والثوم 25 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 7 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيها، والليمون البلدي 15 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 18 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 70 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 25 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 25 جنيها، والبرقوق السكري 20 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهات.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 67 و68 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 64 و65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 78 و80 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 105 و 106 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 105 و106 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 116 و 117 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8.50 و9.50 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 9 و10 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و8 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,320 جنيه للبيع و 2,330 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,651 جنيها للبيع و 2,663 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,989 جنيها للبيع و1,997 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,547 جنيها للبيع و 1,553 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18,560 جنيه للبيع و 18,640 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 82,459 جنيها للبيع، و 82,815 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,651,429 جنيها للبيع، و 2,662,857 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.