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أخبار البلد

إنشاء مركز طبي للمحامين بـ أكتوبر

صدى البلد

أجرى نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، جولة تفقدية لأعمال إنشاء المركز الطبي للمحامين، وعملية تجهيز مخازن ملفات الأعضاء المزمع أرشفتها إلكترونيًا، بمدينة السادس من أكتوبر.  

 وخلال الجولة، وقف «علام» على مراحل تطور الإنشاءات، حيث تم الانتهاء من مرحلة الحفر بشكل كامل، والانتقال إلى مرحلة «إحلال التربة» والتي تتمثل في إحلال تربة رملية بعد إزالة طبقات التُربة الضارة تمهيدًا لوضع الأساسات، وهي المرحلة التي أوشكت على الانتهاء للبدء في المراحل المتقدمة تباعًا.

  وطالب نقيب المحامين الشركة المنفذة للمركز بتكثيف جهودها لخروج هذا المشروع للنور في القريب العاجل، وسرعة تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها.

 وتجري أعمال حفر وإنشاء المركز على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع، حيث يتكون المركز من ثلاثة طوابق، ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات في غضون 18 شهرًا طبقًا للخطة الموضوعة.

  ويحرص الأستاذ عبدالحليم علام على متابعة أعمال الإنشاءات أولًا بأول، حيث أجرى عدة جولات تفقدية للأعمال بعد أن سلمت النقابة في السابع عشر من ديسمبر الماضي، أرض موقع المركز إلى الشركة المنفذة.

  وشملت الجولة التفقدية لنقيب المحامين، مخازن ملفات الأعضاء بأكتوبر، المزمع أرشفتها إلكترونيًا مؤكدًا أن النقابة تولي أهمية كبرى لمشروع أرشفة ملفات السادة المحامين لما له من مميزات كثيرة، خاصة في ظل تطبيق النقابة لنهج التحول الرقمي في تأدية كافة الخدمات للأعضاء .

 ووجه النقيب العام بتركيب نظام كاميرات مراقبة، وحريق، وتحسين الإضاءة، والانتهاء في أسرع وقت ممكن من ترميم الملفات وتجهيزها للأرشفة الإلكترونية في أسرع وقت ممكن.

 عبدالحليم علام، أصدر توجيهاته بحفظ وأرشفة جميع ملفات السادة المحامين الخاصة بالقيد في جداول النقابة العامة عن طريق الماسح الضوئي، وأن يسرى ذلك على جميع الملفات القديمة والحديثة، منذ قيد المحامي أول مرة، وما يقدمه لاحقًا من مستندات عند تعديل القيد؛ حفاظًا عليها من التعرض للتلف أو العبث.

وفي سبيل ذلك، التقى نقيب المحامين في 24 مايو الماضي، مندوبي مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات، بمقر النقابة العامة، للتنسيق ووضع آلية لمشروع أرشفة ملفات الأعضاء، وذلك بحضور الأستاذين محمد الكسار ومحمد راضي مسعود أعضاء مجلس النقابة العامة.

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