مسؤولة بمنظمة العمل الدولية: نعترف بالتقدم الكبير الذي حدث بملف العمل المصري

قالت مدير مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية ماريا هيلينا إننا نعترف بالتقدم الكبير الذي حققته مصر بمجال العمل، وإن كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا محل تقدير واحترام.

جاء ذلك خلال لقاء مدير مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية مع وزير العمل حسن شحاتة، وذلك على هامش ترؤس الوزير لوفد عمل مصر الثلاثي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

وأضافت ماريا هيلينا أن مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية حريص على التواصل مع وزارة العمل وكافة الشركاء المعنيين بشأن كافة الملفات التي تخص الحقوق والحريات النقابية.

وأوضحت أنه لا توجد مشكلة في القانون المصري، وأن المنظمة حريصة على التعاون مع جميع الشركاء والأطراف الثلاثة؛ لتلافي أية تحديات، مشيدة بحالة الحراك النقابي في مصر الذي يحدث بشكل ديمقراطي.

وأعربت عن سعادتها بلقاء وزير العمل المصري ورؤيته لكافة الملفات المطروحة، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاشات واتصالات عديدة فيما يخص اختصاص الأنشطة العمالية وتحدياتها.

من جانبه.. قال وزير العمل حسن شحاتة إن حكومة مصر مع تطبيق القانون والتزام الجميع بتنفيذه، وإن قانون المنظمات النقابية صدر بعد حوار مع كافة الشركاء ومنهم منظمة العمل الدولية.

وأضاف أننا بحاجة لتوضيح مفهوم الحريات النقابية الذي يعني التزام الجميع بالقانون والعمل تحت منظومة واحدة، وإن الحريات النقابية مكفولة للجميع فمن حق أي عامل أن ينضم أو لا ينضم لنقابة، قائلًا: "إننا على يقين بأن المنظمة يهمها "الكيف" وليس "الكم" بشأن النقابات العمالية".