الشباب والرياضة : جولة سياحية بالإسكندرية للمشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية

تحت رعاية رئيس الجمهورية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة سياحية إلى محافظة الإسكندرية، للشباب المشارك بـمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

استهل المشاركون جولتهم بمكتبة الإسكندرية، حيث تعرفوا علي سبب بناء المكتبة علي شكل "قرص الشمس" وتاريخ إنشائها وأبرز ما تحتويه من تراث يعبر عن جميع الثقافات والذى جعلها واحدة من أهم أيقونات العلم والثقافة على المستوى الإقليمي والعالمي، وزيارة ثلاث متاحف بالمكتبة من ضمنهم متحف للرئيس الراحل السادات، بالإضافة إلي 16 معرض، ثم مشاهدة عرض البانوراما الحضارية تقدم فيه الحضارة المصرية الفرعونية، والحضارة الإسلامية والمسيحية في مصر، والتعرف علي خلفيتهم التاريخية.



في كلمته، أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن زيارة المكتبة من أهم الزيارات لأنه يعكس مفهوم المؤسسية والعمل الجماعي، كما تطرق إلي أن منحة ناصر كانت سبب لسفره إلي انجلترا، كما ذكر مجموعة من الدراسات له عن الرئيس السابق جمال عبد الناصر.



واختتمت زيارة المحافظة بجولة سياحية حرة، كما عبر المشاركون عن سعادتهم البالغة بزيارة محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط ورؤية أهم معالمهم والاستمتاع بمناخها الصيفي الساحر، ذلك من خلال التقاط الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرئية.