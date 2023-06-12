استعدادا لـ غينيا.. أحمد حسن: بعثة منتخب مصر تصل المغرب

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن وصول بعثة منتخب مصر الى المغرب لخوض مباراة غينيا .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" بعثة منتخب مصر تصل مراكش استعدادًا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024. 🇪🇬🏆".

استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بحارس المرمى محمد الشناوي في التشكيل الأساسي للفراعنة خلال مواجهة غينيا المقرر إقامتها 14 يونيو الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

واطمأن فيتوريا على جاهزية محمد الشناوي التامة لحماية عرين الفراعنة بعد مشاركته أمس مع الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب عودته من الإصابة .