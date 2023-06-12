محافظ الدقهلية: رفع 1020 طنا من القمامة والمخلفات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه استمرت أعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.



وقال "مختار" إنه تم رفع 1020 طنا من القمامة و المخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.



وأوضح " مختار" أنه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وبإشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية.



وأكد “مختار” أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.



هذا وقد باشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والإستاذ عماد النجار مدير إدارة البيئة، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد حيث شملت الاعمال رفع القمامة والمخلفات والأتربة من جميع المناطق التي شملتها الحملة وتم التركيز علي رفع الأتربة والمخلفات وغسيل الأرصفة بعدد من الشوارع حول لجان الثانوية العامة وتقليم الأشجار و تقليم الحشائش بحديقه شجره الدر كما تم رفع المخلفات الصلبة علي طريق المنصوره السنبلاوين و رفع ناتج تطهير ترعة المنصورية و منطقة الهدي والنور بمجمع المحاكم.

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