عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 1020 طنا من القمامة والمخلفات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية

حملات نظافه
حملات نظافه

قال  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه استمرت أعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.


وقال "مختار" إنه تم رفع 1020 طنا من القمامة و المخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.


وأوضح " مختار" أنه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وبإشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية.


وأكد “مختار” أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.


هذا وقد باشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والإستاذ عماد النجار مدير إدارة البيئة، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد حيث شملت الاعمال رفع القمامة والمخلفات والأتربة من جميع المناطق التي شملتها الحملة وتم التركيز علي رفع الأتربة والمخلفات وغسيل الأرصفة بعدد من الشوارع حول لجان الثانوية العامة وتقليم الأشجار و تقليم الحشائش بحديقه شجره الدر كما تم رفع المخلفات الصلبة علي طريق المنصوره السنبلاوين و رفع ناتج تطهير ترعة المنصورية و منطقة الهدي والنور بمجمع المحاكم.

 

FB_IMG_1686586222914
FB_IMG_1686586222914
FB_IMG_1686586220948
FB_IMG_1686586220948
FB_IMG_1686586218815
FB_IMG_1686586218815
FB_IMG_1686586216931
FB_IMG_1686586216931
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية النظافة والتجميل طريق المنصورة السنبلاوين نظافة وتجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

بعد تألقه.. تعرف على مصير بيرسي تاو مع الأهلي

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

موضوعات متعلقة

الدقهلية تستلم 500 ألف ذريعة سمكية دعما من "حماية وتنمية البحيرات"

ترشيحاتنا

نائب وزير خارجية الأرجنتين يصل القاهرة لعقد جولة مشاورات سياسية

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تسبب في وفاة 4 عمال مصريين..حبس المتهم بإشعال أسوأ حريق بتاريخ قبرص

محافظ الجيزة يعتمد رسميا تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني 2023

بعد قرار الجمارك.. التموين تكشف عن مفاجأة حول أسعار الذهب.. فيديو

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح في أستراليا

فيديوهات لا تصدق.. عجوز تعود من الموت أثناء جنازتها في الإكوادور

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

فيديو

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

سماح أنور تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

حبس وغرامة.. هذا ما يحدث مع الغشاشين بالثانوية العامة

تحذير هام من تقلبات جوية في هذا الموعد | ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ