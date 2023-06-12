تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع فيضانات بـ11 مقاطعة

أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، تحذيرا من هطول أمطار غزيرة قوية ورعدية علي 11 مقاطعة بما في ذلك قونية.

وحسب صحيفة "بوصلة هابر" التركية، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، قيل على النحو التالي: “العواصف الرعدية المتوقع أن يكون محليا قوية في محيط أفيون قره حصار ، كوتاهيا، أوشاك، دينزلي، مانيسا، بوردور، إسبرطة مدينة أنطاليا على مقربة من كيريكال، كيرسيهر, أكساراي، نيفشهير، يوزغات، سيفاس، قيصري، نيغدي، قونية وكارامان، وكذلك توكات، أماسيا، تشوروم، سامسون و أردو في الأجزاء الداخلية من موجلا, أيدين وأزمير”.

وأضافت: “نذكر مواطنينا بشدة بالحذر من العوامل السلبية مثل الفيضانات والبرق والرياح القوية المفاجئة والعواصف قصيرة المدى واضطرابات النقل”.

وفي وقت سابق، وقعت فيضانات في أماسيا وسامسون وسينوب في تركيا بسبب الأمطار الغزيرة، حيث تواصل الشرطة، والدرك، وفرقة الإطفاء، وإدارة الاستخبارات الأمنية، والإدارة الخاصة للمقاطعة، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية في التعامل مع الإخطارات والبلاغات الواردة.

واصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، بيان حول الأعمال وآخر الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وجاء في البيان: " بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي بدأت في الساعة 16.50 يوم 4 يونيو، 20 من طريق أماسيا-إرزينجان السريع. تم إغلاق الطريق السريع أمام وسائل النقل بسبب الفيضان الذي حدث في الساعة 17.00 في منطقة أوشلاك أوشك. نتيجة لعمل فرق الطرق السريعة، تم فتح النقل لحركة المرور في اتجاه واحد اعتبارا من الساعة 22.00. في حوالي الساعة 16.50 صباحا، في منطقة الشلال العلوي لقرية أماسيا سنترال باراكس، غمرت المياه سيارة 3 من مواطنينا بسبب هطول الأمطار الغزيرة”.