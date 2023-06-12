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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأحرار الدستوريين يهنئ التنسيقية لمرور 5 أعوام على إنشائها: منصة حوارية لتواصل الأجيال

صدى البلد

هنأ حزب الأحرار الدستوريين بقيادة  المحاسب محمد مجدي عفيفي رئيس الحزب  والمستشار محمد يكن الأمين العام وكذلك كافة القيادات والأعضاء  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 5 أعوام على تأسيسها، واعتبر الحزب كيان التنسيقية بمثابة منصة حوارية عملت منذ البيان الأول لها على خلق تواصل بين الأجيال وتبادل الخبرات تحت شعار سياسة بمفهوم جديد، فقد بدأت بفكرة انطلقت من المؤتمر الوطني الخامس للشباب دعا فيها رئيس الجمهورية الأحزاب السياسية إلى الاصطفاف سعيا منها لتكون جسرا فعالا لمواجهة التحديات الاقتصادية آنذاك والتصدي لكل أشكال الفوضى.

وقال يكن إن فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرتكزة على جيل من الشباب مدرك لمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه قبل حقوقه ،فهو جيل واع  بقضاياه وأولوياته الحتمية على رأسها  حماية الأمن القومي ،مشيرا إلى أن التنسيقية تضم شباب من مختلف التوجهات يقدمون فكرة جديدة في ممارسة العمل العام وفتح قنوات تواصل مع مؤسسات الدولة من خلال خلق مساحات مشتركة بينهم ، تهدف إلى بناء مشروع وطني بات ضروريا آنذاك لإرساء دعائم الدولة المصرية وإعلاء شأن مجتمعها.


وأضاف أمين الأحرار الدستوريين خلال بيان تهنئة كيان  التنسيقية أنه  أصبحت قضايا الشباب ومتطلباتهم تفرض نفسها بشكل يستحق الاهتمام من جانب الدولة ، عملا بمفهوم الدولة وشبابها جنبا إلى جنب من أجل أن تحيا مصر لذلك كان شعار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" سياسة بمفهوم جديد".


من جانبه ثمن المحاسب مجدي عفيفي رئيس حزب الأحرار الدستوريين  دور كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجهودهم في خلق حالة حوارية داخل المجتمع المصري طيلة ال5 أعوام الماضية  متمنيا استمرار دورها وسط جو يسوده الحرية وتعدد الآراء للمساهمة في تقدم المجتمع وعلو شأن أفراده.

الأحزاب السياسية الأحرار الدستوريين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب التحديات الاقتصادية الشباب محمد يكن

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