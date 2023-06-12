تصريحات عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي بشأن إرسال الصين أسلحة لـ روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة أوضحت للصين الكلفة التي ستترتب على تزويد روسيا بأسلحة تستخدم في الحرب على أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، قال بلينكن في تصريحات له اليوم، إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية أبطأت خطط الصين التي كانت تعدها للتعاون مع كوبا.

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات جديدة على الصين تشمل 31 كيانًا، وذلك من ضمن 43 كيانًا أضافتها الوزارة إلى قائمة مراقبة الصادرات.

ومن جانبها علق متحدث باسم وزارة التجارة الصينية على العقوبات الأمريكية الجديدة، أن الوزارة تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة بإيران على كيانات وأفراد من الصين، وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن قمعها غير المنطقي للشركات والشخصيات الصينية.

وقال المتحدث في رد على سؤال صحفي عن العقوبات "تصرف الولايات المتحدة لا يستند إلى حقائق ويفتقر إلى الدراسة المتأنية، ويضر بالحقوق والمصالح المشروعة لشركات وأفراد من الصين. ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات والشخصيات الصينية".