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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي بعد التتويج بأفريقيا

صدى البلد

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة لجمهور الأهلي بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا.

 

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر: "حلوة في جمهور التالتة لجماهير الأهلي.. تشويق وإثارة قبل السوشيال ميديا بتاعة القناة ما تعلن مين ضيفنا النهاردة؟".

 

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

 

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.

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