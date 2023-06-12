عمرو خليل مهنئًا النادي الأهلي: اكتساح مصري للألقاب الأفريقية

هنأ الإعلامي عمرو خليل، النادي الأهلي والجماهير المصرية بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، مضيفًا:"الجميع سعيد ومبسوط بالاداء المحترم وتحقيق بطولة هامة جدًا على جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية، بواقع 11 بطولة للأهلي و 5 للزمالك وواحدة للإسماعيلي".

وقال خلال برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة "سي بي سي"، :"شرفتوا الدولة المصرية ، حيث لا يوجد دولة إفريقية لديها هذا العدد من البطولات بهذا الكم.. اكتساح مصري للألقاب الإفريقية".

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي حولوا اليأس إلى نجاح، ونجحوا في تجاوز المشاهد الضبابية خلال المباراة، وتمكنوا من الحسم في الدقائق الأخيرة.

وحقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد الرياضي المغربي، بعدما تعادل بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.