عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو خليل مهنئًا النادي الأهلي: اكتساح مصري للألقاب الأفريقية

الأهلي
الأهلي

هنأ الإعلامي عمرو خليل، النادي الأهلي والجماهير المصرية بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، مضيفًا:"الجميع سعيد ومبسوط بالاداء المحترم وتحقيق بطولة هامة جدًا على جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية، بواقع 11 بطولة للأهلي و 5 للزمالك وواحدة للإسماعيلي".

وقال خلال برنامجه "من مصر"، المذاع على شاشة "سي بي سي"، :"شرفتوا الدولة المصرية ، حيث لا يوجد دولة إفريقية لديها هذا العدد من البطولات بهذا الكم.. اكتساح مصري للألقاب الإفريقية".

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي حولوا اليأس إلى نجاح، ونجحوا في تجاوز المشاهد الضبابية خلال المباراة، وتمكنوا من الحسم في الدقائق الأخيرة.

وحقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد الرياضي المغربي، بعدما تعادل بهدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

لا نعلم.. بيان عاجل من أمريكا بشأن المسئول عن تفجير سد كاخوفكا

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

تحرك عاجل من السعودية بشأن جاهزية قطار الحرمين في موسم الحج

ترشيحاتنا

تحرك أمريكي عاجل لإجبار بوتين على التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا

أحمد موسى يؤدى التحية العسكرية للجيش ويؤكد: قوات الصاعقة حائط صد لمصر

أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 7 قرى من روسيا

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن نية الاحتلال بناء مستوطنات جديدة

أمه توفت وجاله اكتئاب.. قاتل والده في القاهرة: محدش حنين عليا غيرها

إسعاف طالب ونقله إلى المستشفى بامتحانات الثانوية الأزهرية في قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة تساعد على التركيز قبل المذاكرة

انقسام حول عودة حلا شيحة للتمثيل.. ناقدة: موهبتها محدودة.. وإعلامية: متضيعيش نفسك

رحلت في سلام وصمت.. من هي الدكتورة ماجدة صالح التي نعتها شيريهان؟

فيديو

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

عائد ضخم .. تفاصيل طرح 4 شهادات استثمار بالبنوك

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر | ايه الحكاية ؟!

كواليس مثيرة في حادث وفاة طالبة الإعدادية بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ