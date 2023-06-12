رغم فوز الأهلي بالبطولة.. نبيل الحلفاوي: إضاعة الانفرادات محتاجة تدخل طبيب نفسي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على إضاعة الاهلي فرصة انفراد في مباراة امس امام الوداد المغربي في بطولة افريقيا .

وكتب الحلفاوي من خلال حسابه الشخصي تويتر :" لازم نشوف حل في موضوع اضاعة الانفرادات ولو محتاجة تدخل الطبيب النفسي يتدخل دي مشكلة تضيع بطولات ".

و‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.