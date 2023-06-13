عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحب 2562 رخصة.. تفاصيل عقوبات عدم وضع الملصق الإلكتروني وفقا للقانون

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ وذلك بعد سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2562 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

 

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

طبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.  

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس، أن مشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

الإدارة العامة الادارة العامة للمرور الاعتمادات المالية أحكام قانون المرور المستشار الدكتور حنفي الملصق المرورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

موضع النظر في الصلاة.. أين يكون؟

ميني كوبر موديل 2023 في مصر .. اعرف أسعارها الآن

لماذا حذر النبي من النوم بعد الفجر؟.. لـ9 أسباب لا يعرفها كثيرون

هادي خشبة: محمد الشناوي حارس لا غنى عنه في الأهلي

بسبب سفر المخرج.. صناع مسلسل الهرشة السابعة يتعرضون لموقف محرج

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. موضوع احتفالات قصر ثقافة سوهاج| صور

ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

أغرب مطعم في الهند.. فرصة لتناول الطعام بين الأموات داخل المقابر| شاهد

غدر الجيران.. هولندي ينهي حياة بريطانية وطفلتها أمام أختها في فرنسا

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ