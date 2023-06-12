برنامج "من مصر" يحتفل بالإنجاز التاريخي للنادي الأهلي والنجمة الـ11 بدوري الأبطال

احتفل برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، بالإنجاز التاريخي الذي حققه النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.



وفي هذا الصدد، قال المعلق الرياضي، أيمن الكاشف، إن فوز النادي الأهلي تكريم لمشوار كبير خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا، وخاصة في ظل المدارس المختلفة.



وذكر أن جماهير النادي الأهلي عينها على اللقب طوال مشوار البطولة، وأصعب شيء على لاعبي كرة القدم هي الضغوط الجماهيرية وضغوط المسئولية، وخاصة أن كرة القدم لعبة جماعية ولكنها تعتمد بشكل كبير على القدرات الفردية، مشيرًا إلى أنه كان هناك مسئولية على محمد عبد المنعم، وعلى معلول في الهدف الذي تلقاه النادي الأهلي بمباراة الذهاب، ولكن كانت المفاجئة بدورهما في هدف التتويج بالمغرب.

وقال الكابتن أحمد عادل ، نجم النادي الأهلي السابق، إن لاعبي النادي الأهيل تمكنوا من تحمل الضغوط في المغرب، وقدموا أداء أكثر من رائع طوال مشوار البطولة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، قال الناقد الرياضي آسر حسين، إن النادي الأهلي حافظ على كرامة الكرة المصرية وتحقيق اللقب الـ 11 في دوري إفريقيا.

وواصل:"قيمة النادي الأهلي في تحقيق الالقاب تحت أي ظروف، وهذا الجيل، من اللاعبين نجح في تحقيق اللقب من قلب المغرب، وباتالي الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية، ونتمنى مواجهة بين مانشيستر سيتي، ويستحق الأحمر أن يتواجد في المحافل الدولية".