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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يواجه 400 عام في السجن.. ترامب يمثل أمام المحكمة في فلوريدا

ترامب
ترامب

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وصل إلى فلوريدا، حيث يمثل أمام المحكمة.

ويواجه ترامب لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة مع عقوبة إجمالية تصل إلى 400 عام في السجن.

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، حيث سيتم اتخاذ إجراء رسمي لقراءة التهم الموجهة إليه مع فرصة للرد عليها، وسيتم تحديد إجراء وقائي وجدول زمني لمزيد من جلسات الاستماع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيعين مدعيا خاصا للتحقيق مع الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، وعائلته وآخرين بزعم أنهم متورطون في فساد يؤثر سلبا على الولايات المتحدة.

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وأوضح ترامب، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “سأعين مدعيا عاما خاصا حقيقيا لملاحقة الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، جو بايدن، وعائلة بايدن الإجرامية بأكملها، وجميع الآخرين المتورطين في تدمير انتخاباتنا وحدودنا وبلدنا نفسه!".

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