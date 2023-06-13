وثيقة ملكية الدولة.. ماذا قدمت للقطاع الخاص وما رأي الخبراء بها

تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بـ الحوار الوطني، وثيقة سياسة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها أو ما يترتب عليها م ضرورة إصدار تشريعات تكفل لها تنفيذها.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري بعض ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة واراء الخبراء حولها.

وجاء في السياق العام للوثيقة، أن دور الدولة المصرية على مدى العقود الماضية شهد العديد من التحولات بما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والفكر الاقتصادي السائد فـي كل عصر من العصور، وتراوح هذا ُ الدور ما بين دعاة حصر دور الدولة فـي تهيئة السبل الكفيلة بنجاح ُ النظم الليبرالية القائمة على الحرية الاقتصادية، وما بين دعاة تدخل الدولة المباشر فـي النشاط الاقتصادي بما يفرضه ذلك من مشاركتها فـي أنظمة الإنتاج والتوزيع.

هذه العلاقة التي تربط وتجمع ما بين الدولة والمواطن، درج ُعرف المفكرون على تسميتها من المنظور الأوسع والأشمل بما يعرف بـالعقد الاجتماعي »Contract Social».

فالدولة وفق هذا العقد مطالبة بالعمل على تلبية الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها، والتي تختلف من حقبة لأخرى ومن دولة لأخرى.

وفـي السياق ذاته، فإن تواجد الدولة المصرية فـي النشاط َّ الاقتصادي تنوع وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الدولة، وقد نتج عن التواجد الكبير للدولة فـي بعض الحقب الزمنية اتساع محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية لتضم العديد من شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتواجدها فـي العديد من القطاعات؛ بعضها سلع استراتيجية أو خدمات أساسية، والبعض الأخر تواجدت فيه الدولة؛ لتحقيق أبعاد َّ اقتصادية أو اجتماعية محددة..

تعي الحكومة المصرية جيدا أن التواجد فـي النشاط الاقتصادي ليس هدفا فـي حد ذاته، وإنما لتحقيق أهداف وغايات اجتماعية، واستراتيجية، واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وأن هذا التدخل ينتهي بتحقيق تلك الأهداف وزوال الدوافع من ورائها، فالأزمات المتكررة التي مرت على الدولة المصرية وما صاحبها من تداعيات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، اقتضت فـي بعض الفترات ألا تقف الدولة مكتوفة الأيدي دون تدخل منها لحماية المواطن المصري من تداعيات تلك الأزمات.

وعلى وجه الخصوص، كان هناك تزايد مبرر لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي في أعقاب عام 2013؛ لمواجهة عدد من التحديات، بما يشمل انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي َّ المحققة خلال تلك الفترة، الأمر الذي نتج عنه تراجع مستويات الرفاهة، وتراجع أهم مصادر النقد الأجنبي، ومن بينها متحصلات السياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بمعدلات غير مسبوقة منذ (30 )عاما، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور المستوى المعيشي الأفراد. ُ

نتج عن تلك العوامل كافة تراجع تصنيف مصر في المؤشرات ُ الدولية، وتراجع أداء مصر مقارنة بالاقتصادات المثيلة. ً

بناء عليه، عملت الدولة المصرية على تبني ثالثة اتجاهات رئيسة لتصحيح المسار الاقتصادي، وهي:

ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي

ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، توجه نصفها إلى قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة خلال الــفــتــرة (2015/2014 - 2021/2020)؛ لتنفيذ مشروعات فـي قطاعات رئيسة تعد عملا أصيلا للدولة، ويعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، كقطاعات البنية التحتية من المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والنقل بما انعكس إيجابا على مستوى النشاط الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين، وتطوير بيئة ممارسة الأعمال.

تنفيذ المشروعات القومية

تنفيذ المشروعات القومية، حيث توجه نحو (%33) من الاستثمارات الحكومية المنفذة فـي المتوسط خلال الفترة (2018/2017 - 2020/2019)؛ لتنفيذ مشروعات قومية فـي قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

إطلاق إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي

إطلاق إصلاحات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي، واحتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لا سيما عبر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016 2019)، فيما تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تم إطلاقها فـي شهر أبريل من عام 2021؛ البناء على المكتسبات الاقتصادية القومية التي تحققت بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته مصر نهاية عام 2016؛ وتسعى ولأول مرة، إلى التركيز على تحفيز جانبي العرض والطلب، وتعزيز الاقتصاد الأخضر؛ بهدف زيادة مستويات الإنتاجية التي تُعد بدورها أهم وسيلة ينتقل بموجبها تأثير هذه الإصلاحات إلى القطاع الحقيقي.

ولقد كان لهذه الاتجاهات الرئيسة، والتي عملت عليها الحكومة ٌ المصرية، انعكاس ٌّ إيجابي، عكسه العديد من مؤشرات الأداء 4 وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - ديسمبر 2022 ُّ الاقتصادي، وكذلك تحسن تصنيف مصر فـي عدد من المؤشرات الدولية، والتي تُعد عنصرا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستطاعت مصر تحقيق قفزات فـي عدد من تلك المؤشرات إثر التدخلات التي قامت بها الدولة المصرية فـي قطاعات بعينها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي المتبعة.

والتزاما بما ورد فـي الدستور المصري وفقا للمادة (27)، والتي نصت على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء فـي البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما ُ يكفل رفع معدل النمو الحقيقي الاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان وقطاعي المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

ويلتزم ً النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل ّ لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فـي أجهزة ً الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون«

وفـي ظل التطورات المتعاقبة التي شهدها العالم والاقتصاد المصري فـي الآونة الأخيرة، برزت الحاجة إلى وجود حكومات تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والديناميكية والاستجابة لاحتياجات مواطنيها، بل والمرونة كذلك فـي مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، وهو ما يبرر التحول نحو دور جديد للدولة تقاس فيه كفاءة الحكومات بمدى قدرتها على تقديم خدمات عامة عالية الجودة لمواطنيها، وسعيها نحو تعزيز مستويات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتبنيها لأطر تشريعية وتنظيمية تكفل جاذبية بيئات الأعمال، وقدرتها على تأسيس شبكات أمان اجتماعي قادرة على تقديم الحماية للفئات الهشة، ونجاحها فـي مساعدة الأفراد والشركات على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

وقال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة تولى اهتماما بالاستثمار الخاص، مضيفاً أنه يجب تفعيل الإجراءات التي قد تؤثر على تسريع وسيلة التنفيذ، حيث إن حجم الاستثمارات الخاصة تشكل 65% من الاستثمارات الكلية .



جاء ذلك خلال مشاركته في صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني".

وأشار إلى أن الدولة جادة في اتخاذ الإجراءات الداعمة في هذا المجال، ولكن هناك بعض القرارات من ذوى الأيادي المرتعشة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير .

وأضاف سامي، أن وثيقة ملكية الدولة التي صدرت باعتماد القيادة السياسة ومجلس الوزراء هى وثيقة ممتازة، ولكن في حال إن طبقت خلال ثلاث سنوات، وأنه يجب أن يتم تحديد دور الحكومة فى مجال الاستثمارات، وأن نضع المعايير اللازمة للمعادلة الاستثمارية، بمعنى "متى تنافس الدولة فى هذا المجال ومتى تشارك ومتى تتخذ موقفا محايدا ومتى تتدخل لمنع الاحتكار؟ ".

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن وثيقة ملكية الدولة كانت ضرورة فهي احد الأدوات الرئيسية لتعظيم الاستفادة من بعض المشروعات والشركات غير المستغلة، والتي كانت تتسبب في بعض الأحيان في عبء على الاقتصاد الوطني.

وأكد محمد الشوادفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن ينصب تفكير الحكومة كيفية تحويل المشروعات المهملة إلى مشروعات إنتاجية، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الاجد في إدارة وإعادة تشغيل هذه المشروعات، لعدة اعتبارات منها توفر السيولة لديه وسرعة اتخاد القرارات.

محمد الشوادفي

وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، لان ذلك يساهم في تحقيق أهداف الدولة من زيادة في الإنتاج وبالتالي تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة.

ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي ضعيفة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم الخطوات التي ستساهم في تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن ما يميز الوثيقة هو أن بها منافسة بين القطاع الخاص وبعضه وليس بين القطاع الخاص والحكومي وبالتالي سيكون هناك شفافية في أختيار المناسب والافضل.

وأكد أستاذ الادارة والاستثمار على ضرورة مشاركة المستثمرين الاجاني في هيكلة القطاعات الاقتصادية.



وعن القطاعات التي تحتاج إلى تدخل القطاع الخاص قال الشوادفي إن الزراعة والصناعة من أهم القطاعات الت تحتاج مشاركة القطاع الخاص، فالزراعة ضرورة لتوفير الأمن الغذائي والتي ظهر بقوة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفي الصناعة يجب احياء الصناعات التي كانت بمتلك الدولة فيها ميزة نسبية مثل الزل والنسيج وقناعة الأدوية.

واوصى أيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على ضرورة العودة إلى الماضي ودراسة القطاعات التي كانت مصر تمتلك فيها ميزة نسبة وتحقق من وراؤها نسب تصدير جيدة مثل صناعة الغزل والنسيج الذي كان تمتلك مصر به ميزة نسبية ثم تراجع .

وشدد أستاذ الاقتصاد على أهمية قطاع التكنولوجيا كونه قطاع محوري يساعد على نمو غيره من القطاعات الاخيرى، خاصة أن دور القطاع الخاص فيه ضعيف بيساعد على نمو القطاعات الاخرى .

إيهاب الدسوقي

واشاد بتحديد وثيقة سياسية ملكية الدولة، للقطاعات التي ستتخارج منها بشكل كامل والقطاعات التي شارك القطاع الخاص بها، والقطاعات والمشروعات التي ستعمل فيها الدولة منفردة.

ولفت إيهاب الدسوقي إلى أن وثيقة سياسية ملكية الدولة ليست دستورا وبمكن أن تختلف من فترة لاخرى، فاوقات الركود تختلف عن أوقات الرجاء.