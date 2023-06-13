طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لاداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء

يتوافد طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، استعدادا لتأدية امتحاني الاقتصاد والاحصاء.

حيث يبدأ امتحان الاقتصاد في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف لينتهي في تمام العاشرة والنصف صباحا.

بينما يبدأ امتحان الاحصاء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، في الفترة الامتحانية الثانية من الساعة الحادية عشرة صباحا لمدة ساعة ونصف لينتهي في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا.

كما يتوافد طلاب مدارس المكفوفين على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لاداء امتحان التربية الوطنية من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا.

ويتم تفتيش طلاب الثانوية العامة على مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بواسطة العصا الالكترونية للكشف عن اجهزة التليفونات المحمولة واجهزة الغش الالكتروني الاخرى التي قد يخفيها بعض الطلاب بهدف الغش في اللجان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة