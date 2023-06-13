قرارات عاجلة من الزمالك بشأن مصير أوسوريو

كشف أحمد حسام ميدو، عن قرار مسؤولي الزمالك بالنسبة لاستمرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتفاصيل الجلسة التي جمعت اللجنة الفنية بـ أوسوريو.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هذا الموسم الحالي بالنسبة للزمالك كارثي، ولكن شاء أو رفض البعض، الزمالك تعاقد مع مدير فني كبير" .

وأضاف: “أوسوريو يقوم بتطوير اللاعبين في صمت، وهناك 4 أو 5 لاعبين تطوروا تحت قيادة المدرب، وقيمتهم التسويقية زادت، والزمالك يدعم استمرار أوسوريو مهما كانت النتائج".

واختتم: "هناك جلسة تمت بين اللجنة الفنية وأوسوريو من أجل ترتيب الأمور للموسم الجديد، وهناك دعم كبير من مجلس إدارة النادي والمسؤولين عن ملف كرة القدم في النادي، لأوسوريو والجهاز الفني واللاعبين، ورغم تخاذل لاعبي الزمالك، والحقيقة أن أوسوريو طلب الدعم في مراكز معينة بمواصفات معينة، والكل يعمل داخل نادي الزمالك على تحقيق ذلك للمدير الفني".

