ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

أعلن أحمد حسام ميدو تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري لتطوير قطاع الناشئين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك شركتين لتطوير ملاعب الناشئين داخل نادي الزمالك، وهناك خطط يتم العمل بها، للإصلاح والتطوير".

وأضاف: "سيكون هناك 6 ملاعب في كرة القدم داخل نادي الزمالك، ولا يوجد أي تطوير بالنسبة لكرة القدم بدون بنية تحتية" .

واختتم: "الزمالك تعاقد مع مدير فني سويسري لتطوير قطاع الناشئين وسيصل مصر يوم 20 يونيو، وسيكون هناك جلسة مع مرتضى منصور لتوقيع العقود معه والتصور الذي سيضعه للتطوير".