خالد عبدالعزيز: الجلسة المقبلة عن المحور المجتمعي بشأن الرعاية الصحية

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن الجلسة المقبلة عن المحور المجتمعي عن الرعاية الصحية.



وأضاف خالد عبدالعزيز، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن سنناقش قضايا الشباب وريادة الأعمال في جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني.



وتابع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه أتمنى وجود حلول علمية ومنطقية لقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني.