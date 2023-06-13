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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. 29 ألفا و400 طالب يؤدون امتحان الإحصاء والاقتصاد بالثانوية العامة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي اليوم 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة، امتحاني مادتي الإحصاء والاقتصاد، داخل 72 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

ويبدأ امتحان مادة الاقتصاد الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 10:30 صباحًا، على أن يبدأ امتحان مادة الإحصاء الساعة 11 صباحًا وينتهي الساعة 12:30 ظهرًا، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

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الشهادة الثانوية العامة بسوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج؛ ليكن لهم القدرة على التعامل مع الطلاب بما لا يؤثر على نفسيتهم بالسلب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023م، يبلغ عددهم 29 ألف و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية تم تأمين كافة اللجان ومنع البائعة الجائلين ورفع الإشغالات؛ من أجل توفير الهدوء في كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية والجهات الأمنية والوحدات المحلية.

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