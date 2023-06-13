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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط توجه بالارتقاء بمنظومة النظافة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ومديري عدد من الإدارات بكل وحدة ، حيث تابعت خلاله سير منظومة العمل بعدد من الملفات وما تم تحقيقه من جهود خلال الفترة الأخيرة.

هذا وقد بحثت " المحافظ " آلية تخطى أي معوقات قد تبطئ منظومة العمل،  حيث أكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال بنطاق كل مركز ومدينة،  و تعزيز الجهود بين الإدارات بكل وحدة محلية ، مؤكدة أيضًا على الدفع بالإجراءات الجاري تنفيذها للانتهاء من ملفات التصالح فى مخالفات البناء،  وكذلك إنجاز العمل بمنظومة الإيرادات وتحصيلها بشكل دورى.

وفى سياق متصل، وجهت " الدكتورة منال عوض " بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمعدات وسيارات جمع القمامة بما يحقق عملها بشكل جيد و الارتقاء بمنظومة النظافة،  مشددة على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها وتقديم تقرير دورى بشأنها ، كما وجهت تعليماتها الى رؤساء القرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمتابعة موقف المحاصيل المزروعة و توريد محصول القمح لهذا الموسم ، كما أكدت على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بها وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه تم تكليف إدارتي المتابعة و الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمتابعة المستمرة لحركة العمل بالوحدات المحلية و العمل نحو التنسيق بين كافة الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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دمياط التصالح في مخالفات البناء الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن المحاصيل المزروعة المتابعة الميدانية المتابعة الدورية

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