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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يتفقد الجنود المصابين جراء مشاركتهم في العملية العسكرية بأوكرانيا

بوتين
بوتين

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من الجنود الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقلدهم أوسمة الشجاعة.


وأفاد الكرملين، في بيان رسمي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، بأن الرئيس بوتين تفقد جنود العملية العسكرية الخاصة الجرحى في مشفى فيشنفسكي العسكري الواقع في منطقة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة موسكو، رفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو، وأجرى معهم محادثة.


ووصف الرئيس بوتين المقاتلين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بـ"الأبطال" الذين يحاربون في ظروف صعبة.


وأضاف: "وفقا لما سمعته منكم، فقد واجهتم قصفا مدفعيا والدبابات والمدرعات المصفحة والقوات البرية، وهذه أعمال قتالية ليست بالهينة بل يمكن وصفها بالصعبة والعسيرة وتصف الحقائق على أرض الواقع، وهذه الأوسمة هدية رمزية لا توفي شجاعتكم حقها".


وتابع الرئيس بوتين، إن الأوسمة الممنوحة للجنود هي تقدير رمزي يهدف إلى تأكيد أهمية الدور القتالي الذي يؤديه جميع الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.


وقال، مخاطبا الجنود في المشفى: "كل واحد منكم بطل، وهذا الأمر ينطبق على جميع الجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلا استثناء".

الجنود الروس الرئيس الروس الرئيس الروسي فلاديمير الدبابات والمدرعات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

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