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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء يترأس أعمال الجمعية العمومية لشركتي النقل والقابضة| اليوم

صدى البلد

يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة ميزانيتي الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن العام المالي الماضي، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء مجلس إدارتي الشركتين.

ومن المقرر أن يتم عقد الجمعيتين في القاعة الرئيسية بمقر الوزارة بالعباسية، على أن يتم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية، لمناقشة موازنات الشركات للعام المالى الجديد 2023-2024.

ويبدأ الدكتور شاكر، أعمال الجمعية، بالتأكيد على نجاح القطاع في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

ويشير كذلك إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربية على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين المجتمع.

كما سيؤكد على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً .

وبعد ذلك يستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء ما تم إنجازه العام المالي الماضي والمستهدف العام الحالي.

وعقب ذلك، تنعقد الجمعية العمومية لشركة نقل الكهرباء، حيث تستعرض كذلك المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة، ما تم إنجازه العام الماضي والمستهدف العام الحالي.

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