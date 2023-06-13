حدث ليلا | حظوظ الزمالك في المشاركة بكأس العالم.. ظهور كائنات فضائية في أمريكا.. السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين

نشر “صدى البلد” الاخباري العديد من الموضوعات والأخبار المهمة، التي حدثت علي مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء 13-6-2023 ولعل أبرزها حظوظ الزمالك من المشاركة في كأس العالم ومظاهرات متوقعة في أمريكا بسبب ترامب .

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإعداد لمواجهة الوداد المغربي في الإياب بنهائي دوري الأبطال، كان دقيقا للغاية من الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي كان يقدر المسئولية من أجل الفوز بالبطولة.

السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات رموز مصر

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة

رسالة خاصة من الأهلي للرئيس السيسي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن امتنانه الشديد للتهنئة الرقيقة التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

بعد نهائي الأهلي والوداد.. حظوظ الزمالك في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك لديه بصيص ضعيف من الأمل في إمكانية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

القيادة الوسطى الأمريكية: التحقيق مستمر في حادث سقوط مروحية شمال شرق سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، عن أن مروحية تعرضت لحادث شمال شرق سوريا، ما أسفر عن إصابة 22 فردا أمريكيا.

رئيس وزراء العراق: لدينا رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون مع مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن زيارته لمصر، تهدف إلى رغبة العراق في تعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف المجالات، موضحًا أهمية دور العراق ومصر على الساحتين العربية والإقليمية".



بسبب سفر المخرج.. صناع مسلسل الهرشة السابعة يتعرضون لموقف محرج

كشف المخرج كريم الشناوي عن موقف غريب تعرض له فريق إخراج مسلسل الهرشة السابعة من القائمون على حفل توزيع جوائز كأس إنرجي الذى أقيم مساء أمس الأثنين.

زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي يكشفون النقاب عن مشروع قانون يتعلق بسياسة الطيران

قدم قادة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لسياسة الطيران من الحزبين، من شأنه تعزيز سلامة المدارج، وتتبع بالونات الارتفاعات العالية، ومنع شركات الطيران من فرض رسوم على العائلات للجلوس معًا.

ظاهرة صادمة.. البحر يلقي ملايين الأسماك على شاطئ أمريكي| شاهد

في مشهد صاعق، جرفت مياه البحر في كوينتانا بولاية تكساس الأمريكية، ملايين الأسماك الميتة على الشاطئ.

الشرطة الأمريكية: المظاهرات محتملة بمناسبة محاكمة ترامب.. ولا خطة لإغلاق الطرق بميامي

قال رئيس بلدية ميامي، فرانسيس سواريز، إن الاحتجاجات من المرجح أن تجري في وسط مدينة ميامي بمناسبة مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة، لكن لا توجد خطط لإغلاق طرق في الوقت الحالي.



الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.



ترامب يعلن براءته من الاتهامات الموجهة إليه.. ويتعهد بمواصلة حملته الرئاسية

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ميامي؛ لمواجهة اتهامات جنائية فيدرالية، في حين أظهر استطلاع جديد لـ"رويترز" و"إيبسوس"، أن الغالبية العظمى من زملائه الجمهوريين يعتقدون أن القضية “لها دوافع سياسية”.



ظهور فضائيين ومخلوقات غريبة في حديقة منزل بأمريكا.. والشعب يستغيث

ذكرت عائلة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، أنها شاهدت "مخلوقات غير بشرية" في الأول من مايو، بعد حادث غامض، في الفناء الخلفي لمنزلهم، ناتج عن ظهور وميض أخضر في السماء، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، عن حقيقة خلافه مع كهربا ومحمد الشناوي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي.