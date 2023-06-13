توزيع سناكس ومياه معدنية وهدايا لطلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد

شهد المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، استقبال طلاب الشهادة الثانوية العامة فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام بالورود والمياه المعدنية والاسناكس والهدايا قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات بمدينة موط.

وقام عدد من القيادات التنفيذية بالمركز بتوزيع المياه والوجبات الخفيفة واستقبال الطلاب والطالبات بالورود، وذلك تشجيعاً لهم على بذل ما فى وسعهم ولتخفيف الضغط النفسي عليهم داخل اللجان الإمتحانية .

وكلف رئيس المركز رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط أى لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان كما تقرر توفير مولد كهربائى بكل مواقع اللجان لمواجهة أى طوارئ أو أعطال كهربائية قد تحدث.

وينتظم 1998 طالبا وطالبة فى 11 لجنة امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، لآداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة و تكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ.

353447192_568093288836173_4503111362418319424_n

353450613_568093428836159_3861688573038753549_n

353464757_568093032169532_8240517165432527818_n

353597017_568093125502856_1687377075657436723_n

353645920_568093948836107_77344704351227107_n

353675748_568093575502811_7982740910313151056_n