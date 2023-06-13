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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع سناكس ومياه معدنية وهدايا لطلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

شهد المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، استقبال طلاب الشهادة الثانوية العامة فى ثانى أيام امتحانات نهاية العام بالورود والمياه المعدنية والاسناكس والهدايا  قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات بمدينة موط.

 وقام عدد من القيادات التنفيذية بالمركز بتوزيع المياه والوجبات الخفيفة واستقبال الطلاب والطالبات بالورود، وذلك تشجيعاً لهم على بذل ما فى وسعهم ولتخفيف الضغط النفسي عليهم داخل اللجان الإمتحانية .

وكلف رئيس المركز رؤساء المدن والأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط أى لجنة لتوفير جو هادئ للطلاب أثناء الحل ومنع إزعاجهم كما تم توجيه مديرية الأمن بتوفير نقاط لخدمة شرطية بجوار اللجان واستراحات المراقبين والملاحظين وتأمين مسارات وخطوط سير سيارات نقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان كما تقرر توفير مولد كهربائى بكل مواقع اللجان لمواجهة أى طوارئ أو أعطال كهربائية قد تحدث.

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وينتظم 1998 طالبا وطالبة فى 11 لجنة امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، لآداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكد من توفير جميع وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان أثناء فترة الامتحانات ومراعاة التهوية الجيدة والإضاءة الكافية وتوفير مياه الشرب النقية ونظافة الحمامات والمرافق والخدمات العامة و تكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بتواجد لجان طبية بكل لجنة لمتابعة الحالات المرضية وسيارة إسعاف بكل مربع تعليمي تحسبا لأى طارئ.

 

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الامتحانات التهوية الجيدة الباعة الجائلين التنفيذية داخل اللجان رؤساء المدن رئيس الوحدة المحلية رئيس المركز

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