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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تتبنى أول مخطط لاستخدام أمن الفضاء خلال السنوات الـ10 المقبلة

صدى البلد

   تبنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أول مخطط لها للاستخدام الأفضل لأمن الفضاء في الأغراض الدفاعية خلال السنوات العشر المقبلة.


وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأنه تم وضع المخطط بما يتماشى مع استراتيجية الأمن القومي لليابان، وتعهدت فيه حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتطوير مشروعات الدفاع اليابانية من خلال الاستفادة من تقنيات الفضاء.


وذكرت الوكالة أن "المخطط يركز على تقوية أنظمة جمع المعلومات لتعزيز فعالية الضربات المضادة، بالإضافة إلى تكثيف تعاون اليابان مع الولايات المتحدة وحلفائها للدفاع عن الأقمار الصناعية، مع التأكيد على أن قوات الدفاع الذاتي يمكن أن تعطل أنظمة اتصالات المعلومات للدول الأخرى".


وأضافت أن "ذلك يأتي في ظل استمرار بكين في المضي قدما في مشروعات تطوير الفضاء الخاصة بها، مما أثار التكهنات بتزايد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في هذا المجال، كما تعمل روسيا أيضا على توسيع قدراتها الفضائية المتعلقة بقواتها المسلحة".


وقال كيشيدا - خلال اجتماع حكومي اليوم - إنه "من أجل الأمن القومي سنعمل بشكل كبير على زيادة استخدام أنظمة الفضاء مع ضمان الاستخدام الآمن والمستقر للمجال"، مشيرا إلى أن "تطوير تقنيات قطاع الفضاء له آثار مباشرة فيما يتعلق بالجانب العسكري"، مستشهدا باستخدام البيانات من الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية والأوروبية لمساعدة أوكرانيا في العمليات العسكرية في حربها ضد روسيا.

 

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