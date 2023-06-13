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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

الجولة
الجولة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بإقليم القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحدوث عواصف وأتربة وتقلبات جوية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك فرق طوارئ في جميع قطاعات محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تم تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أية أزمات، لافتا إننا نعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة عمليات الشركة.

وكان اللواء عبد الحميد عصمت، عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم، وذلك للمتابعة الميدانية ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة للطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، لافتا إلى التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدني، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة المتابعة الميدانية المستمرة علي جميع الشبكات، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة في إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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