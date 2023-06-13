أسامة سعيد: حياة كريمة نموذج حقيقي تتكامل فيه الأضلاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

قال الدكتور أسامة سعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف السابق، إنه بالرغم من وجود مشاكل سياسية وصحية واستثنائية إلا أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار والبنية التحتية والتشريعية والطاقة والموانئ عوامل أساسية من أجل جذب الاستثمار، مؤكدًا أن حياة كريمة نموذج حقيقي تتكامل فيه الأضلاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف “سعيد” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية رشا مجدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن رؤية مصر 2030 تعتمد في أساسها على 17 هدفا منهم 7 أهداف مختصين بالجانب الاجتماعي، مؤكدًا أن نموذج تكافل وكرامة من أبرز النماذج عالميًا وذلك بشهادة منظمة الأمم المتحدة.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف السابق، أن الحماية الاجتماعية لم تقتصر فقط على تكافل وكرامة، ولكنشملت أيضًا الطبقة الوسطى، حيث وصلت تكلفة الحماية الاجتماعية لـ 13 مليار جنيه، متابعًا أنه يتم مراجعة التأثيرات العالمية دوريًا، حيث يتم إطلاق حزمة حماية اجتماعية كل 3 شهور على حسب المتغيرات العالمية.

وأكد أن دراسة وتوصيف المشكلات بشكل صحيح يساعد في أن تكون التدخلات والعلاجات الحكومية أو المجتمعية صحيحة باستخدام أسلوب العلاج السليم.