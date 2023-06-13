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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحذير عاجل.. الأرصاد: محافظة البحر الأحمر قد تتعرض لظروف جوية غير مستقرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا هامًا حول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تؤثر بشكل خاص على محافظة البحر الأحمر ووفقًا للتحذير، يُتوقع أن تتعرض المحافظة لظروف جوية غير مستقرة بدءًا من اليوم، الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.

أبرز التأثيرات المتوقعة لهذه الظروف الجوية هي رياح قوية تحمل كميات كبيرة من الرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية بشكل كبير ، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال فترات متباعدة.

وجّهت الهيئة نداءً استثنائيًا إلى جميع قائدي المركبات، سواء كانوا يسلكون الطرق الداخلية أو الخارجية، لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر،  يُنصح بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، من خلال اتباع إرشادات القيادة الآمنة وتجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة للأحوال الجوية غير المستقرة.

وأهابت محافظ البحر الاحمر بالجميع أخذ هذا التحذير على محمل الجد والاستعداد للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة. 

و تمنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سلامة الجميع وحمايتهم من كل سوء خلال هذه الفترة الجوية العاصفة.

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