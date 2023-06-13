عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء العراق: متمسكون بوجود شركات مصرية لإعادة إعمار بلادنا

صدى البلد

قال محمد السوداني، رئيس وزراء العراق، إن اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر والعراق ناقشت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتطوير العلاقات بين مصر والعراق، وفتح المجال الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات.

وأضاف السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك، أن العلاقات بين مصر والعراق علاقات تاريخية، وهذا ما يحتم علينا تعزيز هذه العلاقات. 

وأكد أن العراق يستعيد دوره الريادي في المنطقة، مشيرا إلى أن دولته جزء أساسي من الحل وليس المشكلات في المنطقة وله دور إيجابي إقليميا ومحليا، مشيرا إلى أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيعزز دور العراق المحوري.

وأوضح أن اللجنة أكدت تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على أرض الواقع، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص المصري شيء مهم جدا، منوها إلى أن هذه الشركات مدعومة من الدولة.

وشدد على أن العراق حريص على وجود شركات مصرية فيه، وتابع: “ما حدث في العاصمة الإدارية في مصر يجعلنا نتمسك بوجود هذا الشركات المصرية لإعادة الإعمار في العراق”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وتحذير لهذه المحافظات

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

عاصفة رياح ما بين 50 إلى 60 كم/ الساعة.. وتحذير من هاني الناظر

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي: هناك رغبة جادة لتطوير العلاقات مع مصر بجميع المجالات

إحالة جميع حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

متعة زائفة.. عالمة أزهرية: زواج المساكنة دعوة جاهلية ومن الكبائر وعين الزنا

لتشجيع القطاع الخاص.. مدبولي: سأشرف بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل والوفد المرافق له

أزمة بطلها “المترجي”| شاهد كيف ردت بعثة الأهلي في المغرب على مشجع الزمالك.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس هالاند فقط| هؤلاء النجوم سيواجهون الأهلي في كأس العالم للأندية

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

أمريكا.. حيوان غير متوقع يفاجئ عائلة في حمام سباحة منزلهم| شاهد

ثعبان عالق داخل شعر شاب أجنبي| شاهد

فيديو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ