رئيس وزراء العراق: متمسكون بوجود شركات مصرية لإعادة إعمار بلادنا

قال محمد السوداني، رئيس وزراء العراق، إن اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر والعراق ناقشت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتطوير العلاقات بين مصر والعراق، وفتح المجال الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات.

وأضاف السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك، أن العلاقات بين مصر والعراق علاقات تاريخية، وهذا ما يحتم علينا تعزيز هذه العلاقات.

وأكد أن العراق يستعيد دوره الريادي في المنطقة، مشيرا إلى أن دولته جزء أساسي من الحل وليس المشكلات في المنطقة وله دور إيجابي إقليميا ومحليا، مشيرا إلى أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيعزز دور العراق المحوري.

وأوضح أن اللجنة أكدت تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على أرض الواقع، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص المصري شيء مهم جدا، منوها إلى أن هذه الشركات مدعومة من الدولة.

وشدد على أن العراق حريص على وجود شركات مصرية فيه، وتابع: “ما حدث في العاصمة الإدارية في مصر يجعلنا نتمسك بوجود هذا الشركات المصرية لإعادة الإعمار في العراق”.