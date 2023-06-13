برلماني يؤكد: الاستثمار أصبح مكونا أصيلا في خطط التنمية للدولة

قال أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ إن الاستثمار أصبح مكونا أصيلا في خطط التنمية للدولة، وهو مايتطلب ترجمة الأولويات إلى رؤية استراتيجية واضحة، فالنجاح الحقيقي يتمثل في تخصيص الاستثمارات بكفاءة لتنفيذ المشروعات والبرامج الأكثر جدوى من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الصادرات وإحلال الواردات وتوفير فرص العمل.



وأكد “صبور” خلال كلمته في جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية بتنمية القطاع الصناعي لزيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمالة وتوفير موارد النقد الأجنبي.



وتابع: وبالتالي استراتيجية الصناعة المصرية لزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة وتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري ودعم سلاسل الإمداد وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت وصناعة النقل واللوجيستيات الذي يمكن أن يلعب دورًا هامًا في توفير العملة الصعبة لكن أمر يتطلب تعديل بعض القوانين والتشريعات مع تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع القطاع الخاص على شراء وتملك السفن وتقديم الحوافز.





