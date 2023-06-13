7 يوليو بدء امتحانات مركز التعلم المدمج جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج، بحضور الدكتورة حنان الروبي مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

ووافق رئيس الجامعة خلال الاجتماع على تحديد موعد بدء الامتحان لجميع البرامج ليكون السابع من يوليو المقبل، فيما استعرض الاجتماع تقريراً حول إنجازات المركز في الفترة ما بين شهر سبتمبر 2022 وحتى شهر يونيو 2023 وذلك من حيث المستوى الأكاديمي، والناحية المالية، وتطور أعداد الطلاب والمقررات التي تم تفعيلها ، والمشكلات التي تم التغلب عليها، فضلاُ عن استعراض الخطة التسويقية للمركز.