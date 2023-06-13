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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رؤية الرئيس السيسي للغاز والبترول أنقذت مصر

علاء قريطم، عضو مجلس
علاء قريطم، عضو مجلس النواب

أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود في هذه المرحلة.

ووجه قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة عدد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته الصائبة وتحركاته، خاصة في شرق المتوسط، والتي أدت إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر  للغاز. 

وقال قريطم: “الرئيس السيسي المنقذ للشعب المصري، والذي حافظ على ثروات مصر”، مشيرا إلى أن مشروعات البترول والاكتشافات الجديدة تعود على المواطن وتوفر فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة والدخل القومي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك الثروات التي يجب إحسان استغلالها في ظل توجيهات الرئيس، مشيرا إلى أن المواطن لن يشعر بسرعة بآثار تلك الاكتشافات، لكن مع الوقت سيشعر بها كما أنها مشروعات  من أجل مستقبل أبنائنا.

وأفاد قريطم بأن هذه التحركات مهمة في ظل تضخم عالمي كبير وظروف عالمية غير مسبوقة.

علاء قريطم النواب البترول

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