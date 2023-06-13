آخر انتهاكات الاحتلال.. إصابة فلسطينيين اثنين في مخيم بلاطة بنابلس

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بإصابة 2 فلسطينين ،اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في الأطراف والآخر بالصدر، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، ومحاصرة أحد المنازل الفلسطينية.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على سيارة إسعاف لمنعها من الوصول للمصابين.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأعتقال أثنين من مخيم جنين، واقتحمت موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة.

وصرحت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنان طارق الشقفة وأحمد محمد صباريني من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب دير شرف غرب نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة، وصورت منازل قيد الإنشاء لمواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى أم التوت، وتلفيت، وجلقموس شمال شرق جنين.