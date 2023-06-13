عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عامين.. قبرص تحكم على مواطن قتل 4 مصريين عمدا في حادث مروع

الشرطة القبرصية
الشرطة القبرصية

قضت محكمة قبرصية بسجن رجل يبلغ من العمر 69 عاما لمدة ثماني سنوات بعد إدانته بإشعال حريق أسفر عن مقتل أربعة عمال مصريين وحرق 44 كيلومترا مربعا من الأرض في يوليو 2021، وهو الأكبر في قبرص في ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المتهم أدين بجميع التهم الثلاث المتمثلة في إشعال حريق في منطقة ريفية في قبرص، حيث وجدت المحكمة أن الحريق كان متعمدا بشكل خبيث.


واستمعت المحكمة إلى أقوال تشير إلى أن القرية بأكملها وخدمة الإطفاء قد تمت تعبئتها لإخماد الحريق. 

بينما غادر المتهم المقهى وذهب إلى قرية إبتاجونيا المجاورة لتتناول القهوة مرة أخرى.

وفي قرار النطق بالحكم، تم أخذ العامل المشدد لسلوك المتهم في الاعتبار عندما أشعل حريقًا وذهب لتناول القهوة دون إبداء أي اهتمام بما كان يحدث، كانت العوامل المخففة التي تم أخذها في الاعتبار هي السجل الجنائي النظيف للرجل، والظروف الشخصية والعائلية، فضلًا عن تقدمه في السن.

وأثر الحريق على أكثر من سبع قرى المجاورة لأراكاباس وأحرق الغابات والحيوانات والزراعة والمنازل والشركات، بينما أودى بشكل مأساوي بحياة أربعة عمال مصريين، وفقا للصحف القبرصية المحلية.

وفي 2021، غرد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، عبر “تويتر” بالقول: "إنها مأساة، أكبر حريق منذ عام 1974، وهناك الكثير من  الخسائر في الحياة والممتلكات والأراضي والغابات".

وتعهد بأن تقدم الحكومة مساعدة فورية للضحايا وعائلات الضحايا، ولن تترك أي شخص مهجور بعد تدمير الحريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نال جزاء جريمته.. فلاح ينهي حياة زوجة جاره ونجلها والسبب صادم|تفاصيل مؤلمة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

إحالة جميع حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

ترشيحاتنا

شاهد.. النجم العالمي فان ديزل ينشر صورته من أمام الأهرامات

حارس عقار الغردقة يواجه عقوبة الإعدام لإنهائه حياة أجنبية بعد رفض معاشرتها

‏الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة في 31 ديسمبر 2022‏

الحوار الوطني.. برلماني يؤكد أهمية استقرار التشريعات الضريبية لجذب الاستثمارات

بعد عامين.. قبرص تحكم على مواطن قتل 4 مصريين عمدا في حادث مروع

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى طالبا وافته المنية ويتمنى الشفاء العاجل لآخر بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانيا.. امرأة تنهي حياة أولادها وتصيب زوجها بدم بارد في مكان عمله

شاهد.. صدمة أم رأت طفلتها تحمل فأرا بأسلوب مروع

ليس هالاند فقط| هؤلاء النجوم سيواجهون الأهلي في كأس العالم للأندية

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

فيديو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ