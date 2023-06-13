بعد عامين.. قبرص تحكم على مواطن قتل 4 مصريين عمدا في حادث مروع

قضت محكمة قبرصية بسجن رجل يبلغ من العمر 69 عاما لمدة ثماني سنوات بعد إدانته بإشعال حريق أسفر عن مقتل أربعة عمال مصريين وحرق 44 كيلومترا مربعا من الأرض في يوليو 2021، وهو الأكبر في قبرص في ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المتهم أدين بجميع التهم الثلاث المتمثلة في إشعال حريق في منطقة ريفية في قبرص، حيث وجدت المحكمة أن الحريق كان متعمدا بشكل خبيث.



واستمعت المحكمة إلى أقوال تشير إلى أن القرية بأكملها وخدمة الإطفاء قد تمت تعبئتها لإخماد الحريق.

بينما غادر المتهم المقهى وذهب إلى قرية إبتاجونيا المجاورة لتتناول القهوة مرة أخرى.

وفي قرار النطق بالحكم، تم أخذ العامل المشدد لسلوك المتهم في الاعتبار عندما أشعل حريقًا وذهب لتناول القهوة دون إبداء أي اهتمام بما كان يحدث، كانت العوامل المخففة التي تم أخذها في الاعتبار هي السجل الجنائي النظيف للرجل، والظروف الشخصية والعائلية، فضلًا عن تقدمه في السن.

وأثر الحريق على أكثر من سبع قرى المجاورة لأراكاباس وأحرق الغابات والحيوانات والزراعة والمنازل والشركات، بينما أودى بشكل مأساوي بحياة أربعة عمال مصريين، وفقا للصحف القبرصية المحلية.

وفي 2021، غرد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، عبر “تويتر” بالقول: "إنها مأساة، أكبر حريق منذ عام 1974، وهناك الكثير من الخسائر في الحياة والممتلكات والأراضي والغابات".

وتعهد بأن تقدم الحكومة مساعدة فورية للضحايا وعائلات الضحايا، ولن تترك أي شخص مهجور بعد تدمير الحريق.