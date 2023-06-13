مدير فني سويسري لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

كشف مصدر داخل اللجنة الفنية بنادي الزمالك عن استقرار إدارة النادي على التعاقد مع مدير فني سويسري لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تطوير الناشئين داخل النادي.

وأشار المصدر إلى أن هناك رغبة كبيرة داخل الزمالك لتطوير قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يصل المدير الفني السويسري لقطاع الناشئين إلى مصر يوم 20 يونيو الجاري من أجل بدء مهام عمله.



وفي سياق متصل انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، عقب إنتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي .