المنطقة الأزهرية بالغربية تنعى مصطفى أحمد المرة الأول بالشهادة الابتدائية مكفوفين

نعي فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، مدير المنطقة الأزهرية بالغربية اليوم، خلال بيان رسمي، الطالب مصطفى مصطفى أحمد مرة، الاول على مستوى المنطقة كفيف في الشهادة الابتدائية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وسادت حالة من الحزن بين أسرة الطالب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة عقب صراع مع المرض والذي تسبب في وفاته.



الجدير بالذكر أن الطالب قد توفي قبيل اعلان اسماء الاوائل للطلاب الابتدائيه الأزهرية خلال 3 ايام الماضية فضلا عن تفوقه الدراسي طوال مراحل عقده الاول ونبوغه في حفظ القران الكريم ودفنه بمقابر أسرته نهاية الأسبوع الماضي.

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