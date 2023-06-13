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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: أجواء هادئة خلال امتحان اليوم الثاني للشهادة الثانوية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال متابعة غرفة العمليات

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بثلاثة عشر لجنة امتحانية بكافة أرجاء المحافظة وسط أجواء انضباطية هادئة وإجراءات أمنية محكمة وجدية والتزام من كافة المشاركين في أعمال الامتحانات.

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وأوضح وكيل الوزارة خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية أن الطلاب أدوا اليوم الامتحان في مادة الاقتصاد فترة واحدة لمدة ساعة ونصف ومادة الإحصاء فترة ثانية لمدة ساعة ونصف .

واشار أن التواصل يتم بصورة فورية مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير الامتحان والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات فورا.

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