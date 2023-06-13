أخبار التعليم| اختلاف آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحانات الاقتصاد والإحصاء.. إطلاق بوابة التنسيق على موقع الوزارة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اختلاف آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتي الاقتصاد والإحصاء.. تفاصيل

انتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، منذ قليل في ثاني أيام ماراثون الامتحانات، وسط تعزيزات أمنية مشددة أمام اللجان.



جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتعاون مع جنوب أفريقيا في مجالات النانوتكنولوجي

استضافت كلية الصيدلة وفدا مكونا من سيكونزيلا سوخونا، نائب مدير التعاون الدولي الثنائي في أفريقيا، وأولاني موكوبا، نائب مدير أبحاث التقنيات البازغة في وزارة العلوم والابتكار الجنوب أفريقية، والدكتور مالك مازا، الأستاذ في جامعة جنوب أفريقيا وصاحب كرسي اليونسكو في النانوتكنولوجي في أفريقيا، والدكتور سوبراكاس روي، مدير مركز الابتكار في النانوتكنولوجي التابع لمجلس البحوث العلمية والصناعية، والدكتورة وتمباطا رامالابا، الباحثة بالمركز.



تباين أراء طلاب الثانوية العامة بأسيوط عن امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط حول صعوبة وسهولة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء .



وزير التعليم العالي : نقص كبير بسوق العمل في كوادر الأمن السيبراني

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec 23)، والذي يُقام على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري، بحضور د. أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي، والكاتب الصحفى/ أسامة كمال، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وعدد من قيادات الجامعات المصرية ومسئولي العديد من الوزارات والمؤسسات، ونخبة من المُتخصصين في هذا المجال من كافة أنحاء العالم.



بنموت من الحر.. طلاب الثانوية العامة يطالبون بتوفير مراوح داخل اللجان

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة حول صعوبة وسهولة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء .

التعليم تعلن تفاصيل حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، الامتحان في مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد ( 688645 ) ألف طالب/ وطالبة أمام (2097) لجنة على مستوى الجمهورية، بينما أدى عدد (255) طالب/طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية.



رسمياً .. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

أعلن عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء اليوم الثلاثاء وإعلانها على الصفحة الرسمية للمديرية.



جامعة القاهرة تعلن القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب عميد كليات النانوتكنولوجي والآثار والتمريض

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء النهائية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كلية النانوتكنولوجي، حيث تقدم للترشح مرشحين وهم كالتالي:



التعليم تعلن إطلاق بوابة تنسيق الثانوي على موقعها

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة التنسيق الثانوي على موقعها الرسمي على الإنترنت.