طارق نصير: مصر تعزز الحوكمة والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال اللواء طارق نصير، إن الحوكمة تعد من الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، حيث تعتبر البنية الأساسية التي تعزز تحقيق الأهداف الأخرى.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ضمن وفد البرلمان العربي في المنتدى العربي حول "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع البرلمان العربي ومنظمة الإسكوا ومنظمة الشفافية الدولية.



وأضاف نصير، أن مصر قامت بجهود كبيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالحوكمة وتطبيقاتها من خلال رؤية مصر 2030.

وشدد علي أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن لخلق بيئة ومناخ ملائمين للعمل والإنتاج.

وأكد أهمية دور المجتمع المدني في وضع خطط التنمية وتنفيذها وتقويمها وتنظيم المشاركة المجتمعية في الحفاظ علي الموارد واستدامتها باعتباره أداة للتواصل بين المواطنين ومتخذ القرار.