عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق نصير: مصر تعزز الحوكمة والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير خلال مشاركته بالمنتدى

قال اللواء طارق نصير، إن الحوكمة تعد من الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، حيث تعتبر البنية الأساسية التي تعزز تحقيق الأهداف الأخرى.

 

جاء ذلك خلال مشاركة النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ضمن وفد البرلمان العربي في المنتدى العربي حول "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع البرلمان العربي ومنظمة الإسكوا ومنظمة الشفافية الدولية.


وأضاف  نصير، أن مصر قامت بجهود كبيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالحوكمة وتطبيقاتها من خلال رؤية مصر 2030.

 

وشدد علي أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن لخلق بيئة ومناخ ملائمين للعمل والإنتاج.

 

وأكد أهمية دور المجتمع المدني في وضع خطط التنمية وتنفيذها وتقويمها وتنظيم المشاركة المجتمعية في الحفاظ علي الموارد واستدامتها باعتباره أداة للتواصل بين المواطنين ومتخذ القرار.

التنمية التنمية المستدامة حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

عاجل.. مصرع 15 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل على الدائري الإقليمي بالجيزة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

ضحية الأهلي.. أزمة تضرب الوداد بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

برلماني يؤكد: الاستثمار أصبح مكونا أصيلا في خطط التنمية للدولة

مقرر مساعد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: الزراعة والصناعة أعمدة التنمية الشاملة للمجتمع

ترشيحاتنا

الري: توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإدارة الموارد المائية بكينيا

تعزيز الاستثمار الزراعي في سيناء لتوفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق

عكس التوقعات.. جنرال أمريكي يصدم الغرب بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

وزير الري: الإسراع في حفر 12 محطة مياه جوفية بالطاقة الشمسية بالكونغو

رحيل الطالب الاول بالشهادة الابتدائية للمكفوفين بالغربية

وزير التجارة العراقي: توجيهات بتعزيز وفتح المجال أمام المستثمرين خاصة من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

به فرن لا ينطفئ منذ 3 قرون ..حكاية أقدم مطعم في العالم

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

صارت شابة بملامح مختلفة| شاهد الطفلة جنا عمرو في سن العشرين .. صور

لسبب صادم.. اعتداء وحشي على طفلة أمام مطعم شهير بنيوزيلندا

فيديو

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر .. واستقبالهم 24 يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ