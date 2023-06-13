عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

دخول كميات كبيرة لمصر.. كيف ساهم قرار الإعفاء الجمركي في سوق الذهب؟

الذهب
الذهب

شهدت المنافذ الجمركية، دخول أكثر من 194 كيلو جراما من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، خلال الشهر الماضي، تحديدا في الفترة من 11 مايو وحتى 11 يونيو الجاري، وذلك بعد تطبيق قرار الحكومة بإعفاء الذهب القادم من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.

وقال مصلحة الجمارك في بيانها، أن دخول 194 كيلو ذهب إلى مصر، بعد القرار الحكومي بالإعفاء الجمركي، يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من التيسيرات الخاصة بالذهب الواد معهم، فيما أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي لوردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج يسهم في ضبط الأسواق.

استقرار سوق الذهب في مصر

وأضاف غتوري، أن القرار يساهم في استعادة الاستقرار والتوازن في أسعار الذهب، اتساقا مع الأسعار العالمية، حيث سيؤدي لزيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما سيساهم في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية، مشددا على الركاب القادمين من الخارج، بالإفصاح عن المشغولات الذهبية بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذي يمتد لستة أشهر اعتباراً من 11 مايو الماضي.

الجمارك: دخول 194 كيلو ذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج خلال شهر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

في هذا الصدد، قال المهندس سعيد إمبابي، المتخصص في مجال الذهب، إن مستويات أسعار الذهب التي كانت 2800 جنيها و 2900، كانت ارتفاعات غير مبررة ولا تقترب من السعر الطبيعي للذهب، أما السعر الحالي من 2200 جنيه إلى 2300 جنيه، لجرام الذهب عيار 21، فهذا هو السعر الطبيعي، وليس شرطا أن يكون انخفاض الأسعار مرتبط بقرار الحكومة، وإنما يمكن اعتبار سببه الرئيسي هو التسعير الجزافي الذي لم يوافق عليه أحد.

وأضاف إمبابي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السعر العادل حاليا للذهب هو عند مستوى بين 2200 جنيه، و 2300 جنيه للجرام، أما عن السعر الحقيقي، والعادل بناء على سعر السوق الموازي للدولار فهو بين 2200 جنيه لـ 2250 جنيه للجرام، وبالتالي فإن سعر السوق الحالي، قريب جدا من السعر العادل والحقيقي، مؤكدا أن قرار الحكومة بإعفاء الذهب من الجمارك هام جدا، وعمل هزة في السوق، ولكن التأثير بشكل فعلي بالأرقام ليس كبيرا جدا.

تأثير القرار سيظهر مع زيادة المعروض

وأوضح أن استهلاك المصريين للذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي، 16 طنا، ولو أخذنا نفس القياس وقلنا أن نفس الاستهلاك تقريبا في الربع الثاني، وما دخل من الخارج هو 194 كيلو، فهذه النسبة لا تمثل نسبة كبيرة والأرقام تقريبا تمثل 1%، من حجم استهلاك المصريين للذهب.

وأشار إلى أن تأثير القرار سيكون كبيرا جدا حال أدخل المصريون بالخارج كمية ذهب كبيرة تعادل الطن فيما أكثر، ولكن يمكن اعتبار أن الـ 194 كيلو ذهب الورادة هي مؤشر لدعم سوق الذهب.

وكان مجلس الوزارء أعلن مايو الماضي، عن تنفيذ قرار إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج اعتبارا من الخميس 11 مايو 2023، حيث وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تردُ بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

نص قرار الإعفاء الجمركي للذهب

ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتمّت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

كميات ضخمة من الذهب.. إجراء عاجل من الصين للتخلي عن الدولار الأمريكي

بشاير عيد الأضحي.. انخفاض أسعار الذهب الأن وعيار 21 مفاجأة

من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المعد للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

ولفت رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

الذهب اسعار الذهب 194 كيلو ذهب دخول 194 كيلو ذهب اعفاء الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

صور ومقاطع مُخلة.. قصة فتاة وقعت فريسة لشابين بدافع الحب (تفاصيل)

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موضوعات متعلقة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ارتفاع بدرجات الحرارة وتحذير لبعض المحافظات.. السوداني: نتطلع لتوسيع التعاون مع مصر.. وأسعار الذهب اليوم| أخبار التوك شو

الجمارك: دخول 194 كيلو ذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج خلال شهر

ترشيحاتنا

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

موسكو ترد علي بيان أمريكا والناتو بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بـ روسيا

بوتين يكشف عن تعرض روسيا لخدعة جديدة من الغرب.. تفاصيل

حكم عمل الفدية خارج الحرم في موسم الحج.. دار الإفتاء ترد

الأزهر عن المساكنة: زنا وهي الفاحشة بعينها ومخالفة لشرع الله.. فيديو

سعر جديد لـ نيسان صني.. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

خبراء يفجرون مفاجأة غير متوقعة..لماذا دفن الملك توت عنخ آمون مع 150 عصا

فستان يبرز خسارة وزنها.. مي كساب تتألق بإطلالة ناعمة في حفل تكريمها

جمال شعبان: أحترس من إرتكاب هذه الافعال في موجات الحر الشديد

فيديو

الغزالة رايقة.. ما سر احتفال لاعبي الأهلي بأغنية سطلانة؟.. فيديوجراف

المشجع الزملكاوي في المغرب يروي تفاصيل خناقة المطار |«فيديوجراف»

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ